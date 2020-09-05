وصلت في 12 دقيقة.. أحمد موسى يشيد بمحاور وكباري مصر الجديدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وصل بالأمس لنادي الشمس من شارع عباس العقاد في 12 دقيقة ، مضيفا: "زمان كنت توصل في نص ساعة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حالة من التطوير تشهدها منطقة مصر الجديدة وذلك يظهر في إنشاء عدد كبير من المحاور والكباري وشبكات الطرق ".





وتابع :" الدولة المصرية صرفت الملايين من اجل فك الزحام في مصر الجديدة ومدينة نصر ".





وقال :" الرئيس السيسي اجرى جولة تفقدية في منطقة مصر الجديدة لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري".



