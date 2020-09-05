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توك شو

وصلت في 12 دقيقة.. أحمد موسى يشيد بمحاور وكباري مصر الجديدة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:38 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وصل بالأمس لنادي الشمس من شارع عباس العقاد في 12 دقيقة ، مضيفا: "زمان كنت توصل في نص ساعة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك حالة من التطوير تشهدها منطقة مصر الجديدة  وذلك يظهر في إنشاء عدد كبير من المحاور والكباري وشبكات الطرق ".

وتابع :" الدولة المصرية صرفت الملايين من اجل فك الزحام في مصر الجديدة ومدينة نصر ".

وقال :" الرئيس السيسي اجرى جولة تفقدية  في منطقة مصر الجديدة لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري".

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