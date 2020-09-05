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محافظات

زراعة الفيوم تشدد الرقابة لضبط المبيدات المخالفة والبذور الفاسدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:34 م
زراعة الفيوم تشدد
زراعة الفيوم تشدد الرقابة على المبيدات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة المكافحة بالمديرية، شنت حملة تفتيشية بنطاق مركز الفيوم، علي محلات المبيدات والبذور، برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة والمهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة علي المبيدات .

وأشار إلى أن الحملة شملت المرور الدوري على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بناحية مركز إطسا وبندر ومركز الفيوم، والمرور أيضا على قرية الغرق بحرى والغرق قبلى وعزبة الخمسين  والعوينات منشاه عبد المجيد وشدموه والجعافره وأبو النور  ومنشأة رحمى.


واستهدفت الحملة ضبط أسواق المبيدات، وعدم تسرب أي مبيدات مخالفة للمواصفات والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين وتم التنبيه علي التجار بعدم الاتجار إلا بالمبيدات المرخصة والمسجلة بوزارة الزراعة، وتم التأكد من عدم وجود أي بضاعة مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

وخلال الحملة تمت مراجعة التراخيص و التفتيش على الشهادات ومراجعتها و التنبيه على المحلات غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص.

وشدد وكيل الوزاره بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة قسم الرقابة علي المبيدات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية بالمحافظة ، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأضاف أن الحملات الدورية تشمل أسواق تداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

 وأكد على توفير لوحات على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش.
زراعة الفيوم تشدد الرقابة لضبط المبيدات المخالفة والبذور الفاسدة
زراعة الفيوم تشدد الرقابة لضبط المبيدات المخالفة والبذور الفاسدة
زراعة الفيوم تشدد الرقابة لضبط المبيدات المخالفة والبذور الفاسدة
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