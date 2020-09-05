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مفيش مد للتصالح.. محافظ الفيوم: 85% من مخالفات البناء تم التقديم للتصالح عليها.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:00 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إننا نعمل على ملف التصالح بكل دقة مؤكدا أن 85% من مخالفات البناء تم التقديم على تصالح لها .

وأضاف أحمد الانصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المواطنين أصبحوا على علم بتقنين الدولة لملف المخالفات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تريد إيقاف التشوه العمراني المتواجد في مصر .

وأوضح محافظ الفيوم ، أن رئيس الوزراء. أكد أنه ليست هناك نية لمد فترة التصالح علي مخالفات البناء .

وتابع : أن إجراءات التصالح ايجابية جدا وتصب في مصلحة المواطن .

واستكمل أنه خلال هذا الأسبوع سنعلن عن اسعار التصالح الجديدة وهي أقل من أسعار التصالح التي تم الإعلان عنها في شهر 12 الماضي .
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