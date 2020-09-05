مفيش مد للتصالح.. محافظ الفيوم: 85% من مخالفات البناء تم التقديم للتصالح عليها.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إننا نعمل على ملف التصالح بكل دقة مؤكدا أن 85% من مخالفات البناء تم التقديم على تصالح لها .





وأضاف أحمد الانصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المواطنين أصبحوا على علم بتقنين الدولة لملف المخالفات، لافتا إ لى أن القيادة السياسية تريد إيقاف التشوه العمراني المتواجد في مصر .





محافظ الفيوم ، أن رئيس الوزراء. أكد أنه ليست هناك نية لمد فترة التصالح علي مخالفات البناء . وأوضح





وتابع : أن إجراءات التصالح ايجابية جدا وتصب في مصلحة المواطن .



