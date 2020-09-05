مصر للسياحة توسع قاعدة خدماتها وتستهدف زيادة عملائها

كشف سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن توقيع اتفاقية تعاون تسويقى و بيعى مع شركة آيركايرو لتوسيع خدماتهما و زيادة قاعدة عملاء الشركتين من خلال المنافذ البيعية للشركة مصر للسياحة البالغ عددها 42 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الاتفاقية تتيح لعملاء عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران الاستفادة بوجود مراكز بيعية بالقرب منهم والمسافرون علي الرحلات التي تنطلق من شبكة اير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب و القاهرة واسيوط و سوهاج والاقصر واسوان و الغردقة وشرم الشيخ، والتي تغادر الي البلاد العربية والأوروبية و تكاملها مع شبكة خطوط مصرللطيران.
وأكد أن هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي و التشغيلي التي تنتهجها الشركتان لتنمية حجم الاعمال والحركة السياحية الى المقاصد و المزارات السياحية المصرية، و التي تستوجب القدر الأكبر و التوسع في التفاهمات و التعاون بين الشركات المصرية.
يشار الى أن المساهم الأكبر في شركة اير كايرو هي شركة مصر للطيران وشركة مصر للسياحة هي احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الاعمال.