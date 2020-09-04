زيادة قاعدة العملاء.. توقيع اتفاقية تعاون بين مصر للسياحة واير كايرو

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة وصلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة آيركايرو اتفاقية تعاون تسويقى وبيعى تتمكن الشركتان بموجبها من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة عملائهما من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.









كما تتيح الاتفاقية استفادة عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعيه بالقرب منهم في جميع انحاء الجمهورية المسافرون علي الرحلات التي تنطلق من شبكة اير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب و القاهرة واسيوط و سوهاج والاقصر واسوان و الغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر الي البلاد العربية والأوروبية و تكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.





شهد توقيع الاتفاق الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصرللسياحة و حسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآيركايرو وعدد من قيادات الشركتين.









يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي و التشغيلي التي تنتهجها الشركتين لتنمية حجم الاعمال والحركة السياحية الى المقاصد و المزارات السياحية المصرية و التي تستوجب القدر الأكبر و التوسع في التفاهمات و التعاون بين الشركات المصرية.



