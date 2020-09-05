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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تحقق فوزاً صعباً على أيسلنداك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق منتخب إنجلترا فوزاً صعباً في الوقت القاتل على أيسلندا بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رحيم سترلينج هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الأخيرة من المباراة،  مع تسجيل المشاركة الأولى للاعب مانشستر سيتي فيل فودين بقميص منتخب إنجلترا.

وتعرض كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا للطرد في الدقيقة 71 بعد ما حصل على إنذارين.

وبعدما سجل منتخب إنجلترا الهدف الأول في الوقت القاتل ارتدت الهجمة وحصل منتخب أيسلندا على ركلة جزاء.

الفوز منح إنجلترا صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية التي تضم بجانب منتخب الأسود الثلاثة كل من بلجيكا والدنمارك وأيسلندا.
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