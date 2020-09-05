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طلب التصالح بـ 5000 كحد أقصى.. الإسكان: بعض اللجان تصعب الأمور على المواطن طالب التصالح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:41 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن  اللجنة التي تعاين المباني المخالفة تتاكد من سلامة العقار وحالته الانشائية، مضيفا:"  لا تصالح في اي مبنى قد يهدد حياة المواطنين".

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   طلب التصالح بحد اقصى 5 آلاف جنيه  في أرقى منطقة في مصر ".

وتابع رأفت شميس:"  تم الغاء اي اعتماد لاي جهة على اي مستند مطلوب في التصالح ".

 واكمل رافت شميس:"    في حالات التطبيق الفعلي هناك تضخيم لبعض  الأمور  في التصالح على المخالفات ".

 ولفت رافت شميس:"   علينا تأهيل اللجان التي تعاين مخالفات البناء، وبعض المسؤولين والجهات يصعبون الامور على المواطن الذي يطلب التصالح ".
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