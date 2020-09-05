طلب التصالح بـ 5000 كحد أقصى.. الإسكان: بعض اللجان تصعب الأمور على المواطن طالب التصالح

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن اللجنة التي تعاين المباني المخالفة تتاكد من سلامة العقار وحالته الانشائية، مضيفا:" لا تصالح في اي مبنى قد يهدد حياة المواطنين".





وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طلب التصالح بحد اقصى 5 آلاف جنيه في أرقى منطقة في مصر ".





وتابع رأفت شميس:" تم الغاء اي اعتماد لاي جهة على اي مستند مطلوب في التصالح ".





واكمل رافت شميس:" في حالات التطبيق الفعلي هناك تضخيم لبعض الأمور في التصالح على المخالفات ".



