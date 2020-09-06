بدون تحميل التطبيق.. كيفية إجراء واستقبال مكالمات واتسآب من على الكمبيوتر

يعد تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp من أسهل التطبيقات استخداما عند ارسال واستقبال الرسائل والمكالمات ليس فقط على تطبيق واتسآب في هاتفك،و إنما من خلال جهاز الكمبيوتر





ويتيح تطبيق واتسآب لمستخدميه الاستفادة من كافة الخدمات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بدون الحاجة إلى تحميل التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة إجراء المكالمات واستقبالها،





وذكر موقع Tech viral الخطوات التى يجب اتباعها عند إجراء واستقبال مكالمات واتسآب من على الكمبيوتر دون تحميل التطبيق :





إقرأ أيضا: 3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك





1- استخدام واتسآب ويب WhatsApp Web





يعتبر الحل الوحيد للقيام بتخطى عملية تحميل تطبيق واتسآب على الكمبيوتر، هو الدخول على WhatsApp Web عن طريق الدخول على web.whatsapp.com من على متصفحك على الكمبيوتر.





2- استخدام رمز QR code





وعند استخدام رمز QR code يتم عمل مسح ضوئى من خلال حسابك على تطبيق واتسآب لتتم المصادقة على جهاز الكمبيوتر لفتح حسابك.





3- عرض صفحة حساباك كاملة على واتسآب





وعند القيام بالمصادقة عن طريق QR code ستظهر لك صفحة كاملة لحسابك على واتسآب يمكنك من خلالها ارسال واستقبال الرسائل وكذلك اجراء جميع المكالمات واستقبالها.





4- استخدام برنامج BlueStack Emulator





وإذا تريد الابتعاد عن استخدام WhatsApp Web يمكن استخدام برنامج BlueStack ، وهو أحد أفضل برامج محاكاة نظام التشغيل أندرويد Android المتوفرة لأجهزة الكمبيوتر، وأفضلها تصنيفًا، وعن طريق استخدام BlueStack ، يمكنك بسهولة تشغيل WhatsApp على جهاز الكمبيوتر، دون تحميل التطبيق أيضا.



