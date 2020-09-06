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تكنولوجيا

بدون تحميل التطبيق.. كيفية إجراء واستقبال مكالمات واتسآب من على الكمبيوتر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
كيفية إجراء واستقبال
كيفية إجراء واستقبال مكالمات واتسآب من على الكمبيوتر
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ندى على
يعد تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp من أسهل التطبيقات استخداما عند ارسال واستقبال الرسائل والمكالمات ليس فقط على تطبيق واتسآب  في هاتفك،و إنما من خلال جهاز الكمبيوتر  

ويتيح تطبيق واتسآب لمستخدميه الاستفادة من كافة الخدمات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بدون الحاجة إلى تحميل التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة إجراء المكالمات واستقبالها، 

وذكر موقع Tech viral الخطوات التى يجب اتباعها عند إجراء واستقبال مكالمات واتسآب من على الكمبيوتر دون تحميل التطبيق :


1- استخدام واتسآب ويب WhatsApp Web 

يعتبر الحل الوحيد للقيام بتخطى عملية تحميل تطبيق واتسآب على الكمبيوتر، هو الدخول على WhatsApp Web عن طريق الدخول على web.whatsapp.com من على متصفحك على الكمبيوتر. 

2- استخدام رمز QR code 

وعند استخدام رمز QR code يتم عمل مسح ضوئى من خلال حسابك على تطبيق واتسآب لتتم المصادقة على جهاز الكمبيوتر لفتح حسابك. 

3- عرض صفحة حساباك كاملة على واتسآب 

وعند القيام بالمصادقة عن طريق QR code ستظهر لك صفحة كاملة لحسابك على واتسآب يمكنك من خلالها ارسال واستقبال الرسائل وكذلك اجراء جميع المكالمات واستقبالها. 

4-  استخدام برنامج  BlueStack Emulator

وإذا تريد الابتعاد عن استخدام  WhatsApp Web  يمكن استخدام برنامج  BlueStack ، وهو أحد أفضل برامج محاكاة نظام التشغيل أندرويد  Android المتوفرة لأجهزة الكمبيوتر، وأفضلها تصنيفًا، وعن طريق استخدام BlueStack ، يمكنك بسهولة تشغيل WhatsApp على جهاز الكمبيوتر، دون تحميل التطبيق أيضا. 
 

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