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منوعات

رقم قياسي جديد.. شخص يقف 150 دقيقة في صندوق مملوء بالثلج| شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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مريم صليب
حطم جوزيف كويبييرل، البالغ من العمر 42 عاما، نمساوي الجنسية، رقما قياسيا جديدا، حيث مكث في صندوق مليء بمكعبات الثلج لنحو ساعتين ونصف الساعة. 

وبحسب ما ورد في "ديلي ميل"، أن جوزيف وقف في الصندوق المليء بالثلج، مرتديا ملابس السباحة فقط، وضم ذراعيه 150 دقيقة تقريبا. 

وبعد انتهاء الساعتين تقريبا؛ ظن البعض أن الرجل تجمد ووصل الصقيع إلى أطرافه، إلا أنه كان لا يزال متماسكا حتى الثانية الأخيرة من الساعتين والنصف. 

وخرج جوزيف من القفص الزجاجي؛ ليجلس في منطقة تسطع بها الشمس، مؤكدا أنها كانت تجربة مشوقة، وسعيد بما قام به بكل ما فيه من ألم في جسده.
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