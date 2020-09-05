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رياضة

شاهد | تريزيجيه يصنع هدفا في فوز أستون فيلا على آرسنال

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق أستون فيلا قوزا صعبا على مضيفه أرسنال بنتيجة بثلاثة هداف مقابل اثنين في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، قبل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على هامش استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وصنع تريزيجيه هدفًا في فوز فريقه بالمباراة التى شهدت مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريقين في إطار التحضير للموسم الجديد.

وسيبدأ أستون فيلا مشواره فى الدوري الإنجليزي بمواجهة شيفيلد يونايتد بملعبه فيلا بارك يوم 20 سبتمبر فى الجولة الثانية .

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