أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان و سموحة بالتعادل الإيجابي "3-3"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري .





وكتب أحمد كشري مدرب فريق أسوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم .





يأتى ذلك بعد تعيين حكم من منطقة الإسماعيلية بعد خسارة الدراويش أمس أمام فريق مصر المقاصة وإذا حقق فريق أسوان الفوز كان سيتخطى الأصفر في جدول الترتيب .





وكان الحكم يحتسب ثلاث ضربات جزاء لفريق سموحة .





أحرز محمد عبد المجيد لاعب أسوان هدف تقدم فريقه في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد استلام الكرة وسط مدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ثم دار بالكرة بشكل رائع وسددها على يمين الحارس عمر صلاح لتسكن الشباك.





وتمكن ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة إحراز هدف التعادل في شباك أسوان في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد وصلة هجوم قوية من الفريق السكندري .





وفي الدقيقة 36 تمكن صلاح محسن لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك أسوان من هجمة مرتدة سريعة انطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم راوخ الدفاع بشكل رائع وسدد الكرة على يسار الحارس مسعد عوض.





وفي الدقيقة 44 تمكن محمد عبد المجيد لاعب أسوان من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء





وتمكن محمد عبد الجليل في الدقيقة "88"، من إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس عمر صلاح على محمد عبد المجيد داخل منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 95 تمكن ناصر ماهر لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثالث في شباك نادي أسوان من ركلة جزاء ، ليعلن تعادل فريقه قبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة .





واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .