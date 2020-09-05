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أخبار البلد

محمد مجدي صالح: مبادرة "الموازنة التشاركية" ترفع وعي الجمهور عبر قراءة وتحليل الموازنة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:32 م
محمد مجدي صالح
محمد مجدي صالح
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رامي المهدي
أشاد المستشار محمد مجدي صالح المحامي بالنقض أمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر، بمبادرة "الموازنة التشاركية" والتي تُعد أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده، مشيراً إلى أن أهم ما يميزها إتاحة خطة المواطن لكل المحافظات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

أوضح "صالح" خلال مشاركته فى الندوة التعريفية بجامعة الإسكندرية مؤخرا، والتي انعقدت (عبر الفيديو كونفرانس)، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، موضوع الموازنة التشاركية ودورها فى تفعيل كفاءة الإنفاق العام فى ظل أزمة كوفيد 19، أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تهدف إلى رفع وعي الجمهور عبر قراءة وتحليل الموازنة، وشرح رؤية وخطة الحكومة للإصلاح، ورؤية مصر 2030، وبوابة خدمات الحكومة المصرية. 

وأشار المستشار محمد مجدي صالح، بأن المبادرة تهدف لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية للمحافظات، إلى جانب بناء القدرات والتأهيل، وإيجاد آلية عملية لخدمة المواطنين، وإيجاد آلية للمتابعة المجتمعية للأداء الحكومي.


وأكد "صالح"، أن مبادرة الموازنة التشاركية لها أهمية كبرى تتمثل في المشاركة المجتمعية والتنمية التشاركية بين أطراف المثلث الذهبي للتنمية من أجل تنفيذ الأهداف التنموية للدولة المصرية، ولتوطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف باستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلا في حل مشاكله المجتمعية، وهذه الأهداف تسعى لتنفيذها وزارة التخطيط.
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