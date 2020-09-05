محمد مجدي صالح: مبادرة "الموازنة التشاركية" ترفع وعي الجمهور عبر قراءة وتحليل الموازنة

أشاد المستشار محمد مجدي صالح المحامي بالنقض أمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر، بمبادرة "الموازنة التشاركية" والتي تُعد أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده، مشيراً إلى أن أهم ما يميزها إتاحة خطة المواطن لكل المحافظات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





أوضح "صالح" خلال مشاركته فى الندوة التعريفية بجامعة الإسكندرية مؤخرا، والتي انعقدت (عبر الفيديو كونفرانس)، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، موضوع الموازنة التشاركية ودورها فى تفعيل كفاءة الإنفاق العام فى ظل أزمة كوفيد 19، أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تهدف إلى رفع وعي الجمهور عبر قراءة وتحليل الموازنة، وشرح رؤية وخطة الحكومة للإصلاح، ورؤية مصر 2030، وبوابة خدمات الحكومة المصرية.





وأشار المستشار محمد مجدي صالح، بأن المبادرة تهدف لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية للمحافظات، إلى جانب بناء القدرات والتأهيل، وإيجاد آلية عملية لخدمة المواطنين، وإيجاد آلية للمتابعة المجتمعية للأداء الحكومي.







