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حاجة تضحك.. حماده المصري عن اختفاء كأس الأمم الافريقية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:52 م
كأس الأمم
كأس الأمم
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عبد الخالق صلاح
علق حمادة المصرى، عضو اتحاد الكرة الأسبق، على اختفاء بعض كئوس مصر الرياضية من اتحاد الكرة المصرى، ومن ضمنها كأس الأمم الافريقية 2010 ، قائلًا:" حاجة تضحك خاصة فى دولة بحجم مصر".


لافتًا إلى أن الاتحاد المصرى من أكبر الاتحادات فى القارة السمراء، ولكن طالته يد التخريب والنهب خلال الحريق الذى شب به فى عام 2013.


وأضاف "المصرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب حريق اتحاد الكرة تمكن من الحصول على  2 من الكئوس وقام بتسليمها إلى المسؤولين وقتها، مشيرًا إلى أن إثارة قضية اختفاء بعض الكؤوس رغم أنه يسيء إلى مصر إلا أنه أمر غير طبيعى.


وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حاليًا إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكئوس والدروع والميداليات الموجودة ، والبطولات التى حصلت عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.
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