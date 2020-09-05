خسارة للدوري الألماني.. يواكيم لوف غير راض عن انتقال هافرتيز إلى تشيلسي

أبدى يواكيم لوف، المُدير الفني للمُنتخب الألماني، عدم رضاه التام عن انتقال كاي هافيرتز إلى تشيلسي قادمًا من باير ليفركوزن مُعتبرًا أن ذلك أمر سلبي للدوري الألماني.





وكان تشيلسي قد أعلن انضمام هافيرتز إلى صفوفه ليُزامل مواطنه الشاب تيمو فيرنر الذي كان قد انتقل بدوره للفريق اللندني قادمًا من آر بي لايبزيج.





وقال لوف، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: ”أرى أنه أمر سلبي أن تخرج مواهب مثل كاي هافيرتز بعيدًا عن الدوري الألماني”.





وأضاف لوف :” يُمكنني رؤية بعض الإيجابيات، ففي الخارج يُنمي اللاعبون شخصياتهم”،





وتابع :”أعتقد أن الوقت مُناسب لهافيرتز والأمر نفسه يسري على فيرنر، إذا قاما بأخذ الخطوة التالية سيُساعدنا ذلك أيضًا”.





وكان تشيلسي قد أبرم عدد من الصفقات القوية استعدادًا للموسم المقبل الذي يتمنى فيه عشاق البلوز أن يكون بداية لاستعادة بريق الفريق سواء على المستوى المحلي أو على مستوى دوري أبطال أوروبا.