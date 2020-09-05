AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خسارة للدوري الألماني.. يواكيم لوف غير راض عن انتقال هافرتيز إلى تشيلسي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أبدى يواكيم لوف، المُدير الفني للمُنتخب الألماني، عدم رضاه التام عن انتقال كاي هافيرتز إلى تشيلسي قادمًا من باير ليفركوزن مُعتبرًا أن ذلك أمر سلبي للدوري الألماني.

وكان تشيلسي قد أعلن انضمام هافيرتز إلى صفوفه ليُزامل مواطنه الشاب تيمو فيرنر الذي كان قد انتقل بدوره للفريق اللندني قادمًا من آر بي لايبزيج.

وقال لوف، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: ”أرى أنه أمر سلبي أن تخرج مواهب مثل كاي هافيرتز بعيدًا عن الدوري الألماني”.

وأضاف لوف :” يُمكنني رؤية بعض الإيجابيات، ففي الخارج يُنمي اللاعبون شخصياتهم”، 

وتابع :”أعتقد أن الوقت مُناسب لهافيرتز والأمر نفسه يسري على فيرنر، إذا قاما بأخذ الخطوة التالية سيُساعدنا ذلك أيضًا”.

وكان تشيلسي قد أبرم عدد من الصفقات القوية استعدادًا للموسم المقبل الذي يتمنى فيه عشاق البلوز أن يكون بداية لاستعادة بريق الفريق سواء على المستوى المحلي أو على مستوى دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انضمامه رسميا..حكيم زياش يظهر لأول مرة في تدريبات تشيلسي

بعد تدعيم تشيلسي مراكزه الهجومية.. أتليتكو مدريد يطلب رقما ضخما لبيع حارس مرماه للبلوز

تشيلسي يدخل صراعا على الصفقة الأغلى ضد برشلونة وريال مدريد

الاتفاق تم.. تشيلسي يقترب من التعاقد مع هافرتز نجم المنتخب الألماني

بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا .. خطة لامبارد للوصول بـ تشيلسي إلى منصات التتويج

تشيلسي يخشى من تكرار محمد صلاح جديد

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع سموحة 3-3.. أسوان يصرخ:عايزين حقنا

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية لـ طلاب تنسيق 2020

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

الجيش الليبي: تركيا تحشد قواتها للهجوم على سرت.. وإخراج المرتزقة شرط وقف إطلاق النار

ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي

محمود الخطيب يستعد للتدخل| الأهلي يقترب من شراء لاعب الزمالك السابق من مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك