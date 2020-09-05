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محافظات

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:15 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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قسم المحافظات
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف "الفقي"، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، وتفعيل غُرف العمليات.

وكلف بتشكيل فِرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية، وذلك حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية بذلك.
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