هل ترك منتخب مصر لليد "ماتش" لصالح فرنسا في مونديال 2001.. حسن مصطفى يجيب

قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن جميع الحاضرين لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد انبهروا بالحفل.
وأشاد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية له، بما قدّمه كافة المسئولين لإخراج الحفل بهذا الشكل، معقبًا: "لو نجحنا فى اللى بنخطط ليه الرياضة هتفتح وترجع زى ما كانت".
وأكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
واكد حسن مصطفى أن ما قاله للرئيس الفرنسى "شيراك" بشأن طلب الرئيس مبارك منه تفويت مباراة فرنسا كان مجرد دعابة.
واسترجع حسن مصطفى اليوم خلال الحفل، ذكريات مونديال 2001 قائلا: "بطولة 2001، كنت متولياً رئاسة الاتحاد الدولي قبلها بشهرين، وكانت البطولة في فرنسا، والرئيس شيراك قالي أنت مصري، وكان حاسس إن منتخب بلاده غير قادر على تخطي مصر، فقلت له إن الرئيس مبارك تواصل معى، وقال لي اننا نسيب الماتش بسبب علاقة الرئيس شيراك الجيدة بالمصريين".