هل ترك منتخب مصر لليد "ماتش" لصالح فرنسا في مونديال 2001.. حسن مصطفى يجيب

قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن جميع الحاضرين لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد انبهروا بالحفل.

وأشاد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية له، بما قدّمه كافة المسئولين لإخراج الحفل بهذا الشكل، معقبًا: " لو نجحنا فى اللى بنخطط ليه الرياضة هتفتح وترجع زى ما كانت".





وأكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.





واكد حسن مصطفى أن ما قاله للرئيس الفرنسى "شيراك" بشأن طلب الرئيس مبارك منه تفويت مباراة فرنسا كان مجرد دعابة.



