AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل ترك منتخب مصر لليد "ماتش" لصالح فرنسا في مونديال 2001.. حسن مصطفى يجيب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن جميع الحاضرين لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد انبهروا بالحفل.
وأشاد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية له، بما قدّمه كافة المسئولين لإخراج الحفل بهذا الشكل، معقبًا: "لو نجحنا فى اللى بنخطط ليه الرياضة هتفتح وترجع زى ما كانت".

وأكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

واكد حسن مصطفى أن ما قاله للرئيس الفرنسى "شيراك" بشأن طلب الرئيس مبارك منه تفويت مباراة فرنسا كان مجرد دعابة.

واسترجع حسن مصطفى اليوم خلال الحفل، ذكريات مونديال 2001 قائلا: "بطولة 2001، كنت متولياً رئاسة الاتحاد الدولي قبلها بشهرين، وكانت البطولة في فرنسا، والرئيس شيراك قالي أنت مصري، وكان حاسس إن منتخب بلاده غير قادر على تخطي مصر، فقلت له إن الرئيس مبارك تواصل معى، وقال لي اننا نسيب الماتش بسبب علاقة الرئيس شيراك الجيدة بالمصريين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنظار العالم تتجه صوب أهرامات مصر لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد ٢٠٢١

الخطيب يلبي دعوة الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل قرعة مونديال 2021

رئيس اللجنة الطبية لـ مونديال اليد: جاهزون لمواجهة فيروس كورونا

اللجنة الطبية تكشف الإجراءات في حالة إصابة أي لاعب في مونديال اليد بكورونا

قرعة مونديال اليد.. مرتضى منصور ممنوع من الحضور والخطيب على رأس المدعوين

وصول وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد إلى مقر قرعة مونديال 2021

ترشيحاتنا

بعد حصولهما على الأوسكار| هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال

اُغتُصبت مرتان.. نجمة شهيرة تتهم منتجًا ومخرجًا بالاعتداء عليها

لا يا سيادة المحافظ.. أحمد موسى ينفعل لصالح المواطن بسبب أسعار التصالح في أحد نجوع الشرقية.. فيديو

تشهير وانتقام| مفاجأة جديدة في قضية طبيب الغربية المتهم بالتحرش

"الري" تكشف خطتها للتعامل مع فيضانات النيل

الإسكان: إزالة أي مخالفة قبل 2008 بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم