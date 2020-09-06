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رياضة

الفرنسى حسم مصيره مع الزمالك.. عرض أوروبي لـ كارتيرون ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
كارتيرون
كارتيرون
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حسن العمدة
قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تلقى عرضًا في الفترة الأخيرة من أحد الأندية الأوروبية في فرنسا، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي أبلغ الوسيط في العرض بالرفض التام، والتمسك بالبقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة.

ويشعر كارتيرون بالراحة مع الزمالك، ويرغب في استكمال مشروعه مع الفريق والحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفعه لغلق الباب بشكل نهائي أمام أي عروض خارجية له.

استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غد باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.


وتضم القائمة كل من :
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد عواد 

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصفى فتحي -  إسلام جابر  - كريم بامبو – محمد عنتر. 

خط الهجوم : مصطفى محمد – كاسونجو – عمر السعيد – أسامة فيصل.


ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام  ومحمود الونش وشيكابالا وحسام أشرف للإصابة وإمام عاشور للإيقاف ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد سيد زيزو محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

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