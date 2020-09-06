كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، ان الفرنسى باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، اكد عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر"، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة .





كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ، خلال الصيف القادم، وطلب بيعهم، الا ان اقتراحا باعارتهم قد تم تقديمه اليه من جانب أمير مرتضي.



