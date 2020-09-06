كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، ان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، اكد عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر"، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة .
كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ، خلال الصيف القادم، وطلب بيعهم، الا ان اقتراحا باعارتهم قد تم تقديمه اليه من جانب أمير مرتضي.
واستقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غد على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.
وتضم قائمة المباراة كلا من :
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – محمد عنتر
خط الهجوم : مصطفى محمد – كاسونجو – عمر السعيد – أسامة فيصل
ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا وحسام أشرف للإصابة وإمام عاشور للإيقاف ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد سيد زيزو محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية