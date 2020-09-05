تفاصيل جديدة في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

كشف المنتج نصر محروس عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان ، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان، وذلك من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".





وقال "نصر" من خلال اللقاء: الناس فاكرة اني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعملو شغل طب هل دا يصح واحنا بنا قضية و في عقد والمفروض ان يمضي عقد تاني و ازاي روتانا تعمل كدة .





كانت احدث أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية إعلانية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.



