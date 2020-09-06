الصناعة: صرف 1.14 مليار جنيه ضمن المساندة التصديرية لـ856 شركة في شهرين

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة نجحت خلال الشهرين الماضيين في صرف 1.141 مليار جنيه لـ856 شركة ضمن برنامج سداد المتأخرات للشركات من صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت في في تصريحات، اليوم، أن تلك المبالغ المصروفة جاءت في اطار مبادرة صرف 30% من اجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحقاتهم عن 5 مليون جنيه.
وشمل الصرف جميع القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات، مؤكدة ان الحكومة جادة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبي.
وكشفت عن إنه يجرى حاليا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
كانت وزارة المالية سبق لها تحويل 600 مليون جنيه شهريًا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من اجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليار جنيه .