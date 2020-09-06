أخبار التوك شو .. أحمد موسى يناشد محافظ البنك المركزي.. هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال.. الصحة العالمية: تحور كورونا جينيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر المتر في محافظة الشرقية للتصالح في المدن بـ 600 جنيه للمناطق المتميزة .





ناشد الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر محافظ البنك المركزي بإطلاق مبادرة لمساعدة غير القادرين على دفع جدية التصالح في مخالفات البناء .





عبر الإعلامي سيد علي، عن غضبه من تغريم محمود كهربا لاعب الأهلي مليون جنيه، قائلا "لاعب ميساويش تلاتة تعريفة يتغرم مليون جنيه مما جعل الناس الذين قرأوا الخبر يتساءلون كم مليونا يتقاضاها هذا اللاعب".





قالت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا ليس واحد على مستوى دول العالم.





قال حمادة المصري عضو اتحاد كرة القدم السابق، إنه في عام 2013 حدث حريق في اتحاد الكرة ونادي الشرطة، وتمت سرقة الكؤوس ومقتنيات الجبلاية.





قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن جميع الحاضرين لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد انبهروا بالحفل.





قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن نظيره التونسى، تواصل معه لمعرفة موقف "حسن شاكوش وعمر كمال"، من النقابة بالقاهرة، وتابع:"وأنا قلت له ليسوا اعضاء فى النقابة ولا يحق لهم ممارسة العمل الفنى بدون تصريح".





قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن الوزارة مستعدة لاستقبال مياه الأمطار التى تسقط على منابع نهر النيل.





قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه لا مشاكل من تشطيب الوحدات السكنية اثناء قرار وقف تراخيص البناء .





قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعود إلى ملكية الدولة المصرية، مؤكدا أن المساهم الوحيد فيه؛ هي الخزانة العامة.



