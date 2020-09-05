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توك شو

بعد حصولهما على الأوسكار| هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:39 م
شاكوش وكمال
شاكوش وكمال
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن نظيره التونسى، تواصل معه لمعرفة موقف "حسن شاكوش وعمر كمال"، من النقابة بالقاهرة، وتابع:"وأنا قلت له ليسوا اعضاء فى النقابة ولا يحق لهم ممارسة العمل الفنى بدون تصريح".

وكرَّم مهرجان الأوسكار الليبي- الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة؛ نظرا للأوضاع في ليبيا- مطربي المهرجانات "حسن شاكوش، وعمر كمال"، عن أعمالهما الفنية خلال الفترة الماضية.


وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فوجئ بعد ذلك من موقف الإعلام بمصر، الذى حول الأمر إلى صراع، وتابع: "ومش عارف صراحة هو الإعلام واقف مع مين.. واقف ضد الإسفاف والابتزال والسرطان الغنائي ولا معي.. أنا مش عارف صراحة".


وأكد "شاكر"، أنه منذ أن اتخذ قرارا بوقف "شاكوش وكمال"، عن الغناء، بسبب الألفاظ الخارجة التى يقولانها؛ وهو لا يجد أى دعم إعلامي للنقابة.


واستطرد: "أنا مش حاسس إن فيه واجهه إعلامية بتساندنا، أو سند إعلامى لكافة القرارات التى نتخذها.. ومنذ وقفهما؛ لأنهما قالا ألفاظا خارجة، وكلام لا يصح أن يُقال على التليفزيون؛ لم أجد من يساند أو يدافع.. بل بالعكس بيدافعوا عن الأولاد دول".
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