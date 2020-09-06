محافظ الغربية يكرم فريقي شبرا نبات ونواج لكرة القدم لحصولهم على المركز الأول والثاني بـ الجمهورية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 39 لاعب وإداري من فريق شبرا نبات و10 من فريق نواج لكرة القدم، ومنحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير ودرع المحافظة .





جاء ذلك خلال الاحتفالية الرياضية التي نظمتها محافظة الغربية لتكريم فريق مركز شباب شبرانبات لكرة القدم الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب 2020 في نسختها السابعة على مستوى الجمهورية .





وكذلك تكريم فريق مركز شباب نواج الحاصل على المركز الثاني في نهائي الدورة المجمعه لكرة القدم الخماسية والتي أقيمت تحت شعار لأني رجل بهدف تثقيف الشباب بأهمية دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف .





وفي كلمته أثني محافظ الغربية على أداء الفريقين المتميز أثناء المباراة ، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، كما أثني على الدور التي تقوم به الدولة في تبني الموهوبين رياضيا وما تقدمه من دعم لتشجيعهم للوصول إلى المستويات والمراكز المتقدمة .





وطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء الفريقين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على لياقتهم البدنية والعمل على رفع مستواهم المهاري للوصول إلى المراكز المتقدمة ورفع اسم محافظة الغربية في المحافل الرياضية .



