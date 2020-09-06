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تعليم

وزير التعليم يحذر: صفحة مزورة تتحدث باسم الوزارة عبر فيس بوك يتابعها اكثر من 3 ملايين متابع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هناك صفة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم


وحذر وزير التربية والتعليم اولياء الامرر و الطلاب المتابعين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، من متابعة هذه الصفحة الموجودة علي فيسبوك والموجودة على الضغط هنا 


وقال وزير التربية والتعليم : هذه "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة ، مشيرا الى انه يعلم ان هذه الصفحة المزورة يتابعها اكثر من 3 مليون متابع و انه تم ابلاغ الجهات المعنية ضدها .


واضاف وزير التربية والتعليم : الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة فقط علي هذا الرابط:


https://m.facebook.com/egypt.moe/

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