وزير التعليم يحذر: صفحة مزورة تتحدث باسم الوزارة عبر فيس بوك يتابعها اكثر من 3 ملايين متابع





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هناك صفة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم





وحذر وزير التربية والتعليم اولياء الامرر و الطلاب المتابعين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، من متابعة هذه الصفحة الموجودة علي فيسبوك والموجودة على الضغط هنا





وقال وزير التربية والتعليم : هذه "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة ، مشيرا الى انه يعلم ان هذه الصفحة المزورة يتابعها اكثر من 3 مليون متابع و انه تم ابلاغ الجهات المعنية ضدها .





واضاف وزير التربية والتعليم : الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة فقط علي هذا الرابط:





https://m.facebook.com/egypt.moe/