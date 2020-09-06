ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاة والدتها: على وسائل الإعلام تحري الدقة قبل النشر

نفت الدكتورة مروى ياسين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بني سويف وابنة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.





وقالت مروى ياسين لـ " صدى البلد "، إن الداعية الإسلامي الدكتورة عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.





وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى، وتفاعل معها ملايين من المتابعين.





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ونفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: الموت علينا حق لكني "أكره مثل هذه الشائعات المغرضة".



