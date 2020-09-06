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محافظات

ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاة والدتها: على وسائل الإعلام تحري الدقة قبل النشر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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محمد عبدالحليم
نفت الدكتورة مروى ياسين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بني سويف وابنة الداعية الإسلامية  الدكتورة عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.

وقالت مروى ياسين لـ " صدى البلد "، إن الداعية الإسلامي الدكتورة عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى، وتفاعل معها ملايين من المتابعين.

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ونفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: الموت علينا حق لكني "أكره مثل هذه الشائعات المغرضة".

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