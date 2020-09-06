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لجنة مكافحة كورونا: أي لقاح يثبت فاعليته سيتوفر لدينا.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المستشفى الميداني الخاص بأسرة فيروس كورونا تم افتتاحها في وقت انتهاء ذروة الموجة الأولى، موضحا أننا لم نكن بحاجة إلى هذه الأسرة إلا أن الدول أثرت على توفيرها لتدل على مدى جاهزية مصر لمواجهة كورونا.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه في هذه اللحظة مصر لديها وفرة من الأسرة وأجهزة العناية المركزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كل المستشفيات الخاصة بكورونا.

وفيما يخص لقاح كورونا، أكد أن "أي لقاح سيثبت نجاحه وفاعليته في العالم سيكون قريب ومتوفر للمصريين"، مشيرا إلى أن لقاح جامعة أكسفورد تم الإتفاق على كميات منه، أما اللقاح الصيني فتم الإتفاق على بروتوكول تعاون مع الوزير الصيني من أجل الحصول عليه، كما أن مصر تتابع جميع  التجارب السريرية التي تتم على اللقاح الروسي وإذا ثبت فاعليته سيتم الإتفاق عليه.
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