AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاستخدام الطارئ. عالم عربي يهدد بالاستقالة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا في أمريكا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
هدد العالم المغربي ورئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا، منصف السلاوي، بالاستقالة إذا تعرض لضغوط سياسية بهدف الحصول على إذن الاستخدام الطارئ بخصوص لقاح فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن العالم قوله إنه سيقدم على خطوته في حال خضع لأي ضغوط تتعلق بالحصول على "إذن الاستخدام الطارئ، غير المقتنع به"، من طرف مؤسسة إدارة الغذاء والدواء في أمريكا.

وأشار العالم المغربي، إلى أنه حتى اللحظة الراهنة، لم يتعرض لأي نوع من الضغوط، وأنه لم يكن هناك أي تدخل، معتبرا أن هذه الجائحة أكبر من ذلك بكثير، مشددا على أن الإنسانية هدفه الرئيسي. 

وعلق العالم المغربي على طلب الرئيس الأمريكي تأجيل طلب الاستخدام الطارئ إلى ما بعد الانتخابات،وقال: "الإذن يجب أن يُطلَب عندما يكون هناك دليل على سلامة وفعالية اللقاح".

وكانت تقارير قد تحدثت عن استعدادات أمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الفئات ذات الأولوية في البلاد في بداية نوفمبر، والتي نوهت لوجود "ضغوط سياسية" لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة قبل الانتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسلل زمني للسباق العالمي نحو علاج فيروس كورونا.. صراع دولي على اللقاح الآمن والأكثر فعالية لإنتاج الأجسام المناعية.. وعلاج سانوفي يثير أزمة بين أمريكا وفرنسا

الصحة العالمية: روسيا لديها استعدادات لإنتاج لقاحات عالية الجودة

قبل الانتخابات الرئاسية.. "فاينانشيال تايمز": إدارة ترامب تدرس تسريع إنتاج لقاح تجريبي لـ كورونا

معلومات سرية عن إعلان محتمل للقاح كورونا أمريكي قبل التأكد من صلاحيته

"الغذاء والدواء الأمريكية" تعلن التعجيل بإنتاج لقاح كورونا

الغذاء والدواء الأمريكية: مستعدون للتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا قبل اكتمال التجارب

ترشيحاتنا

صراع إنجليزي على نجم المنتخب المصري

صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور

لا يا سيادة المحافظ.. أحمد موسى ينفعل لصالح المواطن بسبب أسعار التصالح في أحد نجوع الشرقية.. فيديو

طلب التصالح بـ 5000 كحد أقصى.. الإسكان: بعض اللجان تصعب الأمور على المواطن طالب التصالح

أخبار الأهلي.. أول تعليق من فايلر على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ولاعبان سربا تفاصيل أزمة كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

بسكوتة الفتاة الطائرة.. موهبة خارقة تحلم بتصريح من المصنفات والوصول للعالمية.. فيديو