الاستخدام الطارئ. عالم عربي يهدد بالاستقالة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا في أمريكا

هدد العالم المغربي ورئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا، منصف السلاوي، بالاستقالة إذا تعرض لضغوط سياسية بهدف الحصول على إذن الاستخدام الطارئ بخصوص لقاح فيروس كورونا.





ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن العالم قوله إنه سيقدم على خطوته في حال خضع لأي ضغوط تتعلق بالحصول على "إذن الاستخدام الطارئ، غير المقتنع به"، من طرف مؤسسة إدارة الغذاء والدواء في أمريكا.





وأشار العالم المغربي، إلى أنه حتى اللحظة الراهنة، لم يتعرض لأي نوع من الضغوط، وأنه لم يكن هناك أي تدخل، معتبرا أن هذه الجائحة أكبر من ذلك بكثير، مشددا على أن الإنسانية هدفه الرئيسي.





وعلق العالم المغربي على طلب الرئيس الأمريكي تأجيل طلب الاستخدام الطارئ إلى ما بعد الانتخابات،وقال: "الإذن يجب أن يُطلَب عندما يكون هناك دليل على سلامة وفعالية اللقاح".





وكانت تقارير قد تحدثت عن استعدادات أمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الفئات ذات الأولوية في البلاد في بداية نوفمبر، والتي نوهت لوجود "ضغوط سياسية" لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة قبل الانتخابات.