لجنة مكافحة كورونا: وصول مصر إلى صفر إصابات مستحيل.. فيديو

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تنظيم مصر لمونديال كرة اليد شهادة من العالم كله على أن مصر قادرة على حماية صحة العالم كله وليس المصريين فقط، كما أنها شهادة على أنها دولة قوية نجحت في السيطرة على الفيروس، وأنها قادرة على حماية الجميع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه بالرغم من من أنها رسالة فخر لمصر ولكنها أيضا رسالة تحذير للمصريين، معقبا: "إحنا سيطرنا على الفيروس ولكن لم ننتصر عليه، ولهذا يجب عدم الاستهتار والاستمرار على الإجراءات الإحترازية".



وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج كل أدوية البروتوكول المتخذ لفيروس كورونا بداخلها، متابعا: لو حصل موجة ثانية من الفيروس مصر مستعدة بكل قوتها وأدويتها لتلك الموجة.



وفيما يخص الاستعداد الطبي، أوضح أن خلال الموجة الأولى مصر لم يكن لديها نقص في الأجهزة الطبية ولكن كان لدينا نقص في عدد الأسرة.



ولفت إلى أن الوصول إلى صفر إصابات شيء مستحيل.. ومادام ظهر فيروس فإن الفيروس سيبقى، ولكن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صفر وفيات وصفر حالات مزمنة وشديدة.