البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة و682 وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، سجلت البرازيل 30.168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 682 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.





وتجاوزت البرازيل حاجز الـ4.1 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات 126.203 أشخاص.





والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات، ويمكن للهند ، التي سجلت الآن أكثر من 4 ملايين حالة ، أن تتجاوز البرازيل قريبًا.



