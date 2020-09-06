بمناسبة يوم الفلاح المصري.. الأوقاف تطلق حملة أرضنا عرضنا نحميها وننميها

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف إنه بمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام تطلق وزارة الأوقاف المصرية حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها تحت عنوان : " أرضنا عرضنا .. نحميها وننميها".





تهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها ، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة " ، و يقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها " ، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول .





واتفق وزراء الأوقاف والري والزراعة على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة ، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية ، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات ، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري .



