علي ربيع لـ مصطفى خاطر: نورت صباحية مباركة يا نجم نجوم الأرض

نشر علي ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر علي ربيع في الصورة برفقة مصطفى خاطر وزميله في مسرح مصر اوس اوس، وعلق: "نورت المسرحيه يا نجم نجوم الارض #صباحيه_مباركه"
"مسرحية صباحية مباركة" عرضت بداية الشهر الحالي، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردنم سيتي.
مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.
المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي