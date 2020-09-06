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فن

إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
ايمي سمير غانم ورجاء
ايمي سمير غانم ورجاء الجداوي
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محمد بدران

أحيت إيمي سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعد أقل من عام على وفاتها.


ونشرت "ايمي" صورة من الاحتفال بعيد ميلادها العام الماضي بصحبة درة وبشري وهند رضا، نالت إعجاب متابعيها.


ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.


شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

 

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.

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