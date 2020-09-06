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تعليم

اليوم .. افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:04 ص
اليوم .. افتتاح المدرسة
اليوم .. افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تنطلق اليوم الأحد افتتاح فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار السعيد إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بتطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب فضلا عن إستقبال المدينة الجامعية بشبرا وفود الجامعات المشاركة في الفعاليات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه يشارك في هذه المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجزء النظري للمدرسة الصيفية قد بدأ عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم وسوف يبدأ اليوم الجزء العملى بمقر الجامعة بالعبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدريبية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقيمه من قبل متخصصين في هذا المجال.
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