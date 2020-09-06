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سيارات

بتصميم حديث.. ميتسوبيشي جالانت تعود من جديد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
ميتسوبيشي جالانت
ميتسوبيشي جالانت
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أماني نوار
تتمتع ميتسوبيشي بإماكنية الوصول إلى مجموعة كبيرة من التقنيات ، والمنصات ، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الشركة ستنفق اموال لإحياء موديل جالانت، ولكن تم إحياؤها في تصميم تخيلي جديد  يكشف عما قد تبدو فيه وذلك بفضل تحالفها  مع رينو ونيسان. 

تتمتع السيارة في التصميم التخيلي بتحديثات عصرية في نفس الوقت ، ولا يوجد شئ عدواني في التصميم ، ومن المعروف أن الجيل التاسع من جالانت ظل معروض للبيع حتى عام 2012 ، وكان الجيل العاشر عبارة عن ميتسوبيشي لانسر تم  تجديدها في اليابان ولم يكن لها أي علاقة بالموديل الأصلي.


يذكر أن اوجه التشابه بينها وبين الجيل الثامن من جالانت ، والذي يعد الجيل المفضل بالنسبة للكثيرين بفضل لغة التصميم الأنيقة ومحركات v6 القوية .

 يذكر أن ميتسوبيشي عملاق السيارات اليابانية قررت إيقاف مبيعات سياراتها الجديدة في أوروبا بعد انتهاء دورة حياة طرازاتها الحالية لتركز على المبيعات في جنوب شرق آسيا كجزء من خطتها التي أعلنت عنها مؤخرا لتقليل خسائرها.


وأكد المتحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة  ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وفي ديسمبر الماضي قالت ميتسوبيشي إن أوتلاندر، وهو الطراز الرائد في السوق الأوروبي، سيتم استبدالها بجيل جديد في النصف الثاني من هذا العام.

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