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رياضة

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
نشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري مقطع فيديو له وهو يقوم بتدريب بعض الحراس الشباب داخل ملعبه الخاص.

وظهر عصام الحضري وهو يقوم بالإشراف على تدريب حراس المرمى.


يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".


وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى. 
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