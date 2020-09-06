عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

نشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري مقطع فيديو له وهو يقوم بتدريب بعض الحراس الشباب داخل ملعبه الخاص.





وظهر عصام الحضري وهو يقوم بالإشراف على تدريب حراس المرمى.









يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".







