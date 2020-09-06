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بين الناس

غدا.. قطع المياه بالساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، وذلك اعتبارا من غد الاثنين الموافق الساعة الثامنة صباحا ولمدة 36 ساعة، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الاسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي).
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