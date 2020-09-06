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فن

من دبي.. عاصي الحلاني يشارك جمهوره صورة جديدة له

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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ندى فكري
شارك الفنان عاصى الحلانى صورا جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عاصي الحلاني في الصور بملابس سيمي فورمال من أحد الفنادق في دبي.


يذكر أن الفنان عاصى الحلانى حصد 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 22 يوليو 2020.


كليب "رجعتيني لبدايتي" لـ عاصى الحلانى  من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.


يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".


ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.


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