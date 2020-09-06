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محافظات

المراكز التكنولوجيا بالشرقية تستقبل 134 ألف مواطن وتقدم 3674 خدمة وتحصل 210 ملايين جنيه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالدور البارز الذي تقوم به المراكز التكنولوجية ، المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسد منابع الفساد الإداري والمالي ، ورفع مستوى الأداء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى.


وأكد المحافظ، أن الفترة الحالية تشهد ميكنة العمل الإداري في قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ، توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة من الأجهزة التنفيذية.

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وأوضح المحافظ ، أن أحد أهم عوامل تطوير العمل والإنجاز تتمثل في ميكنة العمل الإداري بالكامل في المجالات الإدارية المختلفة ، لسهوله توافر المعلومات والبيانات بإعتبارها الأساس الرئيسي ، وذلك لسرعة إصدار القرار الذي يستهدف في النهاية الصالح العام .

 

ومن جانبه أشار احمد الشريف مدير إدارة المراكز التكنولوجية بالديوان العام أن تلك المراكز تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين من بينها ( تصاريح البناء - تصاريح الإشغالات والإعلانات -إستخراج رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية - إستخراج المرافق ).

 

أضاف مدير إدارة المراكز التكنولوجية أنه تم إستقبال ١٣٤ ألفا و٤٠٢ مواطن بالمراكز التكنولوجية وتقديم ٣٦٧٤ خدمة متنوعة وتحصل ٢١٠ ملايين و٦٣٢ ألفا و ١٠٨ جنيهات خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ حتى سبتمبر ٢٠٢٠ مشيرًا إلى أن هذه الخدمات غير شاملة خدمة تلقى طلبات التصالح ودفع مقدم الجدية 25 % .

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