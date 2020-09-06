إزالة 1491 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في أسيوط، عن تنفيذ 1491 قرار إزالة منذ بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات حتى اليوم بمختلف مراكز المحافظة.





وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بقرى ومراكز المحافظة تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات والتي أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1491قرار إزالة منذ انطلاق الموجة وحتى اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو التي لا ينطبق عليها شروط التقنين باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

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كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء للمضى قدمًا في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين.





كما ترأس المحافظ العديد من حملات الإزالة بقرى ومراكز المحافظة، فضلا عن متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.





ووجه محافظ أسيوط باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد مناشدًا المواطنين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 15 سبتمبر القادم وسداد جدية التصالح 25% لتقنين أوضاعهم مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



