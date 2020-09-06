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محافظات

تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:28 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وإيقاف التعديات على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.


وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة، في برج العرب، والمنتزه أول، والعجمي، والعامرية أول والعامرية ثان.


ففي برج العرب، شن مركز ومدينة برج العرب حملة أسفرت عن تنفيذ قرار فوري بالإزالة، عبارة عن بناء سور من البلوك الأبيض على مساحة ١٥٠ م٢ بنجع أحمد بجوار مدرسة اليوسف من الناحية القبلية ببرج العرب القديم.


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كما تمكن المركز من تنفيذ قرار إزالة فوري عبارة عن بناء سور من البلوك الأبيض على مساحة ١٥٠ م٢ بجوار مدرسة اليوسف، وذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.


وفي حي الجمي، تمكن الحي برئاسة السيد موسى من إزالة جمالون مخالف يتعدى على المنفعة العامة وفتح ممر بدوران شهر العسل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما أزال الحي جراج متعدى على المنفعة العامة بمنطقة البيطاش بمشاركة وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وقطاع البيطاش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي حي العامرية أول، نفذ الحي ٣ قرارات إزالة ( قرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٠+ قراري إزالة جاري اعتمادهم من المحافظ) بقرية طيبة ٢ بالنهضة عبارة عن مبني دور أرضي مرتفع + أول علوي علي مساحة ١٣٠م٢ تقريبًا.


وفي حي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، قام الأستاذ عصام عبد المنعم سكرتير الحي وبصحبته رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال الطريق وفى وجود مأمور القسم و الكول الأمني من قسم العامرية ثان بتنفيذ إزالة هيكل دور ارضى بدون على مساحة 200 م بالقرار رقم 19 لسنة 2018 أمام الجيلاتينة بالناصرية القديمة.


وفي شرق الإسكندرية، بحي أول المنتزة، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، نفذ الحي قرار الإزالة رقم ٤١٩٧ لسنه ٢٠١٢ بشأن ازاله عدد من المحلات التي تم بناؤها على خط التنظيم بالطريق العام عام ٢٠١٢ بطريق مصطفي كامل بجوار المدينة الفرنسية سيدي بشر قبلي بمساحة حوالي طول ١٠٠ متر × ٨ متر عرض، وأسفرت الحملة على إزالة كافة التعديات، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.


وقالت مسعود إن الحملات مستمرة يوميا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة حيال التعديات على أراضي أملاك وخطوط التنظيم بنطاق حي المنتزه أول.


وقد جاءت الحملات في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية
تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية
تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية
تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية
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