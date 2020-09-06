استعدادا لجولة الإعادة.. أسيوط تنتهي من تجهيز 636 لجنة فرعية لانتخابات الشيوخ

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي تقرر عقدها خلال يومى 8 و9 سبتمبر الجاري، فضلًا عن الانتهاء من تطهير كل اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين والتأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





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وأشار محافظ أسيوط –في تصريحات له اليوم– إلى أنه تم توجيه كل رؤساء المراكز والأحياء بإنهاء كل الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء التصويت الثلاثاء بجميع اللجان، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدا الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.





كما وجه محافظ أسيوط كل القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجولات الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية كل المقار الانتخابية وتذليل جميع العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز)، فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.





وأكد المحافظ على التنبيه على كل رؤساء المراكز والأحياء بالتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأماكن الاتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان وتطهير المقرات الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي.





ونوه محافظ أسيوط إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كل الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي جميع الملاحظات وتجهيز كل المقرات.



