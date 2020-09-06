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محافظات

شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:06 م
حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات
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أحمد على

شهدت شوارع وميادين مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم تدشين حملات مكبرة تحت إشراف المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة بالتنسيق الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات من الشرطة وقوات الأمن المركزي والمدرعات لرفع الإشغالات وردع المخالفين على مستوى المحافظة.


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تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد بشن حملان تحت إشراف المقدم أحمد صديق رئيس مباحث شرطة مرافق والإشغالات بشوارع وميادين منشية البكري وسكة زفتي والشون وشارع البحر.


وقاد المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان وعدد من القيادات التنفيذية والتى أسفرت عن تحرير 34 محضر مخالفة إشغالات ومرافق و11 مخالفة تعد على حرم الطريق والتنبيه على الباعة الجائلين.


كما وجه رئيس حي ثان إزالة كل الإشغالات والتعديات على الأرصفة بصورها المختلفة، وذلك تحت غطاء أمنى من شرطة المرافق.


وأشار رئيس حي ثان باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم وضع المضبوطات بمخازن الحى  وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
شاهد.. حملات مرافق وإشغالات وردع الباعة الجائلين بشوارع المحلة وتحرير 33 مخالفة
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