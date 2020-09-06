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تعليم

كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم وشروط الالتحاق بها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:53 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
بعد توقف الدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم لعدة سنوات، يعود العمل من جديد بالفرع على ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


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فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق عمر البشير، فإنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين.


ويبلغ عدد الطلاب فى جامعة القاهرة فرع الخرطوم حوالى 1030 طالبا وطالبة، من الدولتين الشقيقتين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان.


وأعلنت جامعة القاهرة أن الـ4 كليات المتاحة لاستقبال الطلاب بالفعل هى كليات الآداب والتجارة والحقوق والعلوم.


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كما أعلنت الجامعة موعد فتح باب التقدم لقبول الطلاب للعام الجامعي الجديد 2020 / 2021، اعتبارًا من غد، الاثنين الموافق  7 - 9 - 2020 بمقر فرع الخرطوم بالحرم الجامعي.


الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة 
1- شهادة الميلاد 
2- شهادة الثانوية 
3- صورة جواز السفر 
4- شهادة إثبات الجنسية


الشروط المطلوبة للالتحاق بالجامعة:
1- أن يكون ناجحا فى الشهادة الثانوية 
2- يكون الطالب من دول حوض النيل 
3- تقبل جميع الشهادات السودانية 
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