AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرعة كأس العالم لكرة لليد في عيون الصحف العربية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:42 م
حفل قرعة كأس العالم
حفل قرعة كأس العالم لليد بالأهرامات
Advertisements
القسم الرياضي
علقت الصحف العربية، على قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت مساء أمس، السبت، في منطقة الأهرامات، وأسفرت عن مجموعات قوية وصدام عربي مبكر، في النسخة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "قرعة نارية للمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد".

ووقعت تونس في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إسبانيا، والبرازيل، وبولندا.

من جانبها قالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. المنتخب المغربي في المجموعة السادسة".

أما صحيفة "النهار" الجزائرية كتبت: "قرعة المونديال.. اليد الجزائرية تصطدم بالمغرب البرتغال وإيسلندا".

وأقيم حفل الـقرعة في منطقة الأهرامات، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، في نسخة تشهد تواجد 32 منتخبا للمرة الأولى.

وتقسمت المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، وسيلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32.

وستتقسم المنتخبات الـ24 المتأهلة للمرحلة التالية، إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، بجانب إقامة مباريات دور الأربعة بنفس النظام، ثم الدور النهائي.

وأسفرت الـقرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر
 
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس  - البرازيل - بولندا
 
المجموعة الثالثة: كرواتيا -  قطر  - اليابان - أنجولا
 
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
 
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا  - فرنسا  - ممثل أمريكا الشمالية
 
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر  - آيسلندا - المغرب
 
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
 
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا  - كوريا الجنوبية - روسيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرعة بمتحف الحضارات.. تعرف على تصنيف المنتخبات في كأس العالم لكرة اليد

اليوم.. قرعة قرعة مونديال كرة اليد تحت سفح الأهرامات بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة

تفاصيل نظام قرعة كأس العالم لليد 2021 قبل ساعات من انطلاقها

منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021

بأسماء المنتخبات.. القرعة الكاملة لمجموعات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

أحمد الاحمر يتحدث لـ صدى البلد عن رأيه في مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد..فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

حمادة صدقي يستقيل من تدريب سموحة

شاهد.. آخر عيد ميلاد لرجاء الجداوي برفقة نجوم الفن

ديانة مختلفة.. زينة مكي وخطيبها في ظهور رومانسي

لا تقدر بثمن.. الكاف يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن سرقة كؤوس أمم إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة الزعيم عبد الناصر التاريخية وقصة عودتها للحياة .. صور

النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير.. صور

في اليوم العالمي للتسويف.. 10 خطوات لإنجاز مهامك بسرعة ونجاح