قرعة كأس العالم لكرة لليد في عيون الصحف العربية

علقت الصحف العربية، على قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت مساء أمس، السبت، في منطقة الأهرامات، وأسفرت عن مجموعات قوية وصدام عربي مبكر، في النسخة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل.
وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "قرعة نارية للمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد".
ووقعت تونس في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إسبانيا، والبرازيل، وبولندا.
من جانبها قالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. المنتخب المغربي في المجموعة السادسة".
أما صحيفة "النهار" الجزائرية كتبت: "قرعة المونديال.. اليد الجزائرية تصطدم بالمغرب البرتغال وإيسلندا".
وأقيم حفل الـقرعة في منطقة الأهرامات، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، في نسخة تشهد تواجد 32 منتخبا للمرة الأولى.
وتقسمت المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، وسيلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32.
وتقسمت المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، وسيلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32.
وستتقسم المنتخبات الـ24 المتأهلة للمرحلة التالية، إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، بجانب إقامة مباريات دور الأربعة بنفس النظام، ثم الدور النهائي.
وأسفرت الـقرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا
المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا - كوريا الجنوبية - روسيا
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا
المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا - كوريا الجنوبية - روسيا