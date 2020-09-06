فلسطين تسجل 632 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 632 إصابة جديدة و5 حالات وفاة و341 حالة تعافٍ بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما) واثنين آخرين من بيت لحم (67 عاما) ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما).





ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



