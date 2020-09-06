AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين تسجل 632 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 632 إصابة جديدة و5 حالات وفاة و341 حالة تعافٍ بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما) واثنين آخرين من بيت لحم (67 عاما) ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت الكيلة إن هناك 31 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 2698 حالة.. فلسطين تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 475 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 262 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

بإجمالي 5829 حالة.. فلسطين تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة تعاف

ترشيحاتنا

قبل 24 ساعة من لقاء الأهلى.. الغيابات تضرب فريق حرس الحدود

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

الحكومة: إحلال واستبدال 1000 مركبة "سرفيس" مضى على صنعها أكثر من 30 عامًا

حبس متهم 3 سنوات مع الشغل في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

أحمد عيد معلقا على قرار كارتيرون: إحنا لعبنا ماتشات كتير واللاعيبة مش هتستحمل

أصبح أقل خطورة.. مستشارة بالصحة العالمية: كورونا لم يتحور.. هناك دول بدأت تسجل إصابات جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الدم والدهون.. حيل سهلة لتنظيف أقوى البقع

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

بعد تقاعدها .. تصميم تخيلي لـ ميتسوبيشي جالانت 2021.. صور