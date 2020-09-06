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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: مشروع بحثي لإنتاج الأسمدة الحيوية من المخلفات الزراعية يفوز بتمويل 300 ألف جنيه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:59 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عن فوز مشروع بحثي بكلية العلوم عن إنتاج الأسمدة الحيوية اعتمادًا على المخلفات الزراعية بتمويل 300 ألف جنيه، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية الوطنية الأمريكية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التمويل جاء لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، ويهدف إلى ربط مخرجات البحوث بالصناعة ودعم البحث العلمي التطبيقي ، لافتا أن المشروع تم اختياره من أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إدراجه في مبادرة (مصر تبتكر). مشيرا أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية القومية للدولة 2030 والتي تهدف إلى تشجيع الزراعة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية التقليدية .
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جدير بالذكر، أن الدكتور منصور استقبل اليوم بمكتبه الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور ياسر محمود المدرس المساعد بقسم النباتات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بحضور الدكتورة حنان سليمان ، عميد كلية العلوم.
رئيس جامعة بني سويف: مشروع بحثي لإنتاج الأسمدة الحيوية من المخلفات الزراعية يفوز بتمويل 300 ألف جنيه
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