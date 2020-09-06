رئيس جامعة بني سويف: مشروع بحثي لإنتاج الأسمدة الحيوية من المخلفات الزراعية يفوز بتمويل 300 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عن فوز مشروع بحثي بكلية العلوم عن إنتاج الأسمدة الحيوية اعتمادًا على المخلفات الزراعية بتمويل 300 ألف جنيه، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية الوطنية الأمريكية.





وأوضح رئيس الجامعة، أن التمويل جاء لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، ويهدف إلى ربط مخرجات البحوث بالصناعة ودعم البحث العلمي التطبيقي ، لافتا أن المشروع تم اختياره من أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إدراجه في مبادرة (مصر تبتكر). مشيرا أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية القومية للدولة 2030 والتي تهدف إلى تشجيع الزراعة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية التقليدية .

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