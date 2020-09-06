في سرقة كؤوس أفريقيا.. تفاصيل زيارة تفتيش وزارة الرياضة لمقر الجبلاية

أنهت منذ قليل لجنة من وزارة الشباب والرياضة عملية جرد فى مقر اتحاد الكرة والتفتيش في المحاضر الرسمية بالجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا.









كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أصدر تعليماته بتكليف لجنة للتفتيش على كؤوس أمم افريقيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.









وشهد مقر الجبلاية اليوم الاحد قيام لجنة من وزارة الشباب والرياضة بمراجعة محاضر الجرد والأوراق الرسمية المتعلقة بفقدان كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ وبقية الكؤوس والدروع والمقتنيات.









كما شهدت الجبلاية قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة بمراجعة المقتنيات المتبقية فى المخازن بمقر الجبلاية بالجزيرة.









وعقد ممثلو لجنة تفتيش الوزارة جلسة مع وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية فى مكتبه بالتزامن مع التفتيش على كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالحسابات المسئولة ايضا عن المخازن.









ومن المقرر قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة برفع تقرير واف إلى وزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم.









يذكر أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية أعلن عن غياب ٢٣ من الكؤوس داخل مقر الجبلاية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.