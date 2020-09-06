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فن

"ناريمان" زوجة رامي جمال ترقص برفقته في إحدى حفلاته .. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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عمر صبحي
نشرت الفنانة "ناريمان" زوجة الفنان رامي جمال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .

وظهرت "ناريمان" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها علي أنغام " اغنية  اوعديني"  من احدي حفلاته.

من ناحية أخري أعلن الفنان رامى جمال عن انتهاء تسجيله 4 أغانى جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب رامى جمال، قائلا: " ‏طيب أنا خلصت أربع أغاني ومحتار وهاخد رأيكم انزل غنوه حب ولا غنوه دراما ولا غنوه موضوع عام ولا غنوه مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان علي حاجه بوضوح ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- ‏‎بص ادخل علينا ب البهجة الأول وبعدين هات نكد زي مانت عايز مش هتفرق... تراكات المبهجة هتفضل معلقه للسنه الجاية.

- ‏‎نزلها مبهجة عشان 2020 مسحت كل البهجه اللهي يُسترك.

- ‏‎أغنية دراما طبعًا لأن أخذنا كفايتنا من البهجة من سقف لازم يكون فيه موازنة ياباشا.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال  البوم بعنوان " انا لوحدي" تم طرحه في العام الجاري.
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