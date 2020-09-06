لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع.. المنيا تبدأ تفعيل سيارة الضبطية القضائية

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أشار المحافظ ان الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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أوضح طه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمنيا، حيث إنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمنيا والكائن (بـ 1 شارع نفرتيتي أمام بوابة النادي الرياضي بأرض سلطان) أي شكوى من المواطنين يتم بثها فورًا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى.



