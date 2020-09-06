لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع.. المنيا تبدأ تفعيل سيارة الضبطية القضائية

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أشار المحافظ ان الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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أوضح طه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمنيا، حيث إنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمنيا والكائن (بـ 1 شارع نفرتيتي أمام بوابة النادي الرياضي بأرض سلطان) أي شكوى من المواطنين يتم بثها فورًا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى.
وأشار إلى أنه يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى ، والتواصل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى، بهدف الحل الفورى والعاجل للشكوي.