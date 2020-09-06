بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

حالة من التعاطف انتشرت على السوشيال ميديا، بعد انتشار خبر إصابة الفنانة جمال يوسف بـ سرطان البلعوم.
وحسب موقع "بولد سكاي الهندي"، سرطان البلعوم هو من الأمراض الخطيرة التي تصيب الشخص بعد تطور الخلايا السرطانية في الحلق.
أعراض سرطان البلعوم :
1- صعوبة في البلع.
2- آلام في الأذن.
3- تغيير في الصوت
4- رائحة الفم الكريهة.
5- إعياء.
6- فقدان في الوزن ملحوظ.
7- التهاب حاد في الحلق.
8- فقدان السمع.
9- وجود دم في اللعاب.
10- صداع شديد.
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عوامل خطر سرطان البلعوم :
كشف العلماء أن يرجع سرطان البلعوم إلى عدد من العوامل الخطيرة.
1- الجنس
يصيب الرجال بسرطان البلعوم أكثر من السيدات وذلك وفقا للتقارير الطبية.
2- العمر
يتدخل عمر الشخص في الإصابة بالسرطان ولاسيما سرطان البلعوم، حيث يصيب دائما الأشخاص في سن 30 و 50.
3- الأطعمة المملحة
الأطعمة المملحة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البلعوم، مثل الأسماك المملحة.